شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالجلسة العامة: الحكومة الجديدة فيها صنايعية وشغالين على أرض الواقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النواب للوقوف كتفا في كتف مع الحكومة بدلا من صناعة شعبية زائفة، مؤكدا أن الكلمة مسئولية".

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذي يتضمن منح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال الحسينى، :" أتشرف إني نائب من بولاق الدكرور، وبأكد أن أمن واستقرار الدولة خط أحمر ونحن يجب أن لا نتاجر علي بعض وأنت نائب وأنا نائب ليس لدي مكتب" مشيدا بالحكومة الجديدة قائلا :" الحكومة الجديدة فيها صنايعية ويجد فيها الوزير كامل الوزيرى وأيضا عندنا وزراء شغالين علي أرض، بدلا ما كنا بنري الوزراء في التلفزيون فقط".

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.



