شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالجلسة العامة: الحكومة الجديدة حكومة أمل.. ومتفائلة بـ كامل الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة هالة أبو السعد، الحكومة الجديدة هي حكومة تفاؤل وأمل وأن موقف بعض الوزراء والمحافظين يبعث التفاؤل ولازم يستمر هذا التفاؤل مع المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى والذي يتضمن منح الثقة للحكومة الجديدة.

ودعت أبو السعد، أن يكون قياسا أثر ما يتم عمله من خطط للحكومة الجديدة، مشيرة إلي أنها متفائلة من وجود الفريق كامل الوزير علي رأس وزارة الصناعة".

وقالت: "بسم كل صناع مصر أؤكد أن كل المناطق الصناعية تئن وهناك مشكلات في المناطق الحرة والشباب غير قادر علي تحقيق أحلامه".

وبدوه أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، أن الحكومة واجهت ظروف عديدة خلال الفترة الماضية، موضحة أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية إلا أنها نجحت في جذب استثمارات رأس الحكمة.

‏ وأكدت موافقتها على منح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها، مشددة على ضرورة أن تستكمل الحكومة الجديدة مسيرة البناء والتنمية في إطار البرنامج التي وضعته لفتح صفحه جديده للعلاقه بينها و بين المواطن، بالإضافة الي العمل على بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات وتحسين معيشة المواطنين ركائز أساسية في برنامج الحكومة الجديدة

بدورها قالت النائبة جيهان البيومي :" اليوم نحن في يوم تاريخي وكل الشعب في انتظار أمل جديدة من الحكومة الجديدة، مضيفة :" أمام الحكومة الجديدة تحديات وأنا أري أن وزراء الحكومة الجديدة جنود مهيئة لخوض المعركة" معلنة الموافقة علي بيان الحكومة.

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور، التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.