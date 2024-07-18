شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل خطة النواب يؤيد برنامج الحكومة: استوفى نسب الدستور للصحة والتعليم والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب أحمد الشريف، عضو مجلس النواب، أتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون حكومة رفق بالشعب المصرى، والمرحلة تتطلب حلول إنسانية وجذرية.

وأشاد الشريف، بعدد من المواقف الاخيرة، منها موقف رئيس مجلس الوزراء واعتذاره لطبيبة سوهاج، وموقف الوزير كامل الوزير بشأن استخراج تراخيص لأحد الشباب، وموقف وزير الداخلية فيما يخص واقعة شارع فيصل ونفى علاقة عدد من الوافدين بالواقعة المسيئة، واخيرا لقاء أسامة الازهرى، وزير الأوقاف بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، متابعا:" كل هذه مواقف انسانية عظيمة للحكومة، تؤكد أن الحكومة الجديدة تتحرك فى جانب إنساني والنواب ينقلون لها نبض الشارع".

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الجديدة ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، بموازنة العام المالى الجارى 2024/2025 تؤكد ذلك، بداية من وضع سقف للدين، والتوسع فى تعزيز الاستفادة من الأصول غير المستغلة، والتوسع فى زيادة الإيرادات الضريبية والبعد عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين، ووضع سقف الدين.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الحكومة تحدثت عن بناء الإنسان، مؤكدا استيفاء النسب الدستورة للتعليم والصحة والتعليم العالى والبحث العلمى ، وزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

فيما طالب النائب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، الاهتمام بقضايا الفلاح المصرى فى برنامج الحكومة.