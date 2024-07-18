شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "اقتراحات النواب": أؤيد برنامج الحكومة وتشكيلها يضم وزراء متخصصين وخبرات والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرا إلى أن المجلس سيتابع تنفيذ برنامج الحكومة بمختلف محاوره.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وأشاد "ناصر"، بتشكيل الحكومة الجديدة، وقال إن الحكومة تضم وزراء كفاءات ومتخصصين وعندهم خبرات، متابعا: تحدثنا مع المجموعة الاقتصادية عن تخفيض التكلفة الاقتصادية للأموال، والتشكيل الوزاري يعطي تفاؤل لنا، وزراء على كفاءة عالية جدا وهذه شهادة من خلال المناقشات في اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة.

وتابع رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: "كحزب مستقبل وطن داعمون للحكومة لتنفيذ برنامجها بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن، وأوافق على البرنامج".