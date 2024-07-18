اعلن حزب الله في بيان، بانه بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن علي مهنّا "أبو هادي" مواليد عام ١٩٨٤ من بلدة جبال البطم في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:44من يوم الخميس 18-07-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى الى تدميرها.
كما اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 15:30 من يوم الخميس 18-07-2024 التجهيزات التجسسية المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله ينعى حسن مهنّا من بلدة جبال البطم ويعلن استهداف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين وفي مستعمرة المطلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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