العبسي اصدرقرارا بتأسيس "جامعة القديسة حنّة" وانشاء "اللجنة التوجيهية" لمشروع تأسيس الجامعة برئاسة جدعون

اصدر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في 12 تموز 2024 قرارا قضى بتأسيس "جامعة القديسة حنّة" في مجمع الاباء البيض سابقا في رياق- البقاع حيث يمتد على مساحة 25000 م2 . كما اصدر العبسي مرسوما بانشاء لجنة تدعى "اللجنة التوجيهية" لمشروع تأسيس الجامعة برئاسة البروفسور انطوان فارس جدعون.

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