ظريف خلال لقاء مع عائلة الامام الصدر: مستعدون لكل مساندة مطلوبة في قضية الإمام وأخويه

اشارت عائلة الامام موسى الصدر في بيان، الى ان اللقاء مع الدبلوماسي البارز وزير الخارجية السابق والممثل الدائم السابق لإيران لدى الأمم المتحدة صديق عائلة الإمام الدكتور محمد جواد ظريف يحمل نكهة خاصة وأهمية كبرى حتى ولو كان لقاءً ودياً على خلفية علاقات صداقة قديمة مع عائلة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وبالأخص نجله صدر الدين".

وأكد السيد صدر الدين الصدر بإسم عائلته، بحسب البيان، للصديق الدكتور ظريف أن الزيارة التي يقومون بها لإيران هي للتأكيد على دور إيران المحوري والمؤثر في المنطقة، وأن عائلة الإمام تعوّل كثيراً على جهوده في قضية تحرير الإمام وأخويه.

وأجاب السيد صدر الدين على أسئلة واستفسارات الدكتور ظريف عن آخر المستجدات في قضية الإمام بسرد تفصيلي لكل التطورات والخطوات المتخذة.

بدوره، أكد الدكتور ظريف للعائلة استعداده لكل مساندة مطلوبة في القضية.

وبعد لقاء مطوّل، تلقّى ظريف بسرور هدية العائلة التي كانت عبارة عن إصدارين لمؤسسة الامام الصدر الثقافية في طهران، الإصدار الأول هو خواطر السيدة رباب الصدر عن الإمام والثاني هو مجموعة رسائل صوتية للإمام الصدر لأولاده.

بدوره، قدّم الدكتور ظريف كتابه الأخير عن تجربته وذكرياته أثناء توليه لوزارة الخارجية.