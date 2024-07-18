السفارة الاوكرانية: بعد مرور عشر سنوات على مأساة الطائرة MH17 يواصل العالم البحث عن الإجابات والعمل على تحقيق العدالة

اشارت السفارة الأوكرانيا في بيان حول مأساة الرحلة "MH17" التي اصيبت بصاروخ روسي وأودى بحياة 298 شخصًا عام 2014، الى انه أصبح يوم 17 تموز 2014 يوما أسود في تاريخ الطيران المدني. تم إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية "MH17"، التي كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، فوق أراضي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل 298 شخصًا. هذه مأساة لم تحصد أرواح الكثيرين فحسب، بل لفتت انتباه العالم أجمع إلى الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وذكرت السفارة بانه غادرت الرحلة "MH17" أمستردام في 17 تموز 2014 متجهة إلى كوالالمبور. كانت الطائرة من طراز "بوينغ 777-200ER"، تحلق على ارتفاع حوالي 10 آلاف متر فوق إقليم دونباس، حيث كان هناك قتال نشط في ذلك الوقت بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا. وحوالي الساعة 16:20 بالتوقيت المحلي، تمت اصابة الطائرة بصاروخ أطلق من نظام بوك للدفاع الجوي المضاد للطائرات، مما أدى إلى تحطمها. وقد اجرى فريق التحقيق الدولي المشترك (JIT)، الذي ضم ممثلين عن هولندا وماليزيا وأستراليا وبلجيكا وأوكرانيا، تحقيقًا واسع النطاق في هذه المأساة. وكانت استنتاجاتهم لا لبس فيها: إسقاط الرحلة "MH17" تم بصاروخ أطلق من نظام بوك للدفاع الجوي التابع للواء الصاروخي الروسي رقم 53 المضاد للطائرات، ومقره في كورسك- روسيا. تم تدعيم النتائج التي توصل إليها فريق التحقيق المشترك بالعديد من الأدلة، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية والمكالمات الهاتفية التي تم اعتراضها وشهادات شهود العيان وتحليل حطام الصواريخ والطائرات.

ولفت البيان الى انه تسببت مأساة MH17 في موجة من الغضب والحزن في جميع أنحاء العالم. وطالبت الدول التي مات مواطنوها على متن الطائرة بالعدالة ومعاقبة المذنب. وتولت هولندا، الدولة الأكثر تضررا لوجود 193 من بين 298 ضحية من مواطنيها، زمام المبادرة في التحقيق والبحث عن المسؤول. وقد نفت روسيا، كعادتها، تورطها في إسقاط طائرة MH17، وطرحت نظريات مختلفة وألقت باللوم على الجانب الأوكراني. ومع ذلك، لم يتم تأكيد أي من هذه الروايات من خلال تحقيقات مستقلة. بل على العكس من ذلك، أشارت الأدلة إلى أن الصاروخ أُطلق من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا وأن الصاروخ مصدره المخازن في روسيا.

واوضحت بانه في تشرين الثاني 2022، حكمت محكمة لاهاي على ثلاثة مشتبه بهم في إسقاط الرحلة MH17. وأُدين المواطنون الروس إيجور جيركين وسيرهي دوبينسكي والأوكراني (المحارب مع الانفصاليين) ليونيد خارتشينكو بقتل جميع ركاب الطائرة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 298 شخصًا. وقضت المحكمة بأنهم مسؤولون عن إطلاق صاروخ من نظام بوك للصواريخ المضادة للطائرات، مما أدى إلى وقوع المأساة. وحُكم على الثلاثة بالسجن مدى الحياة بسبب جرائمهم، على الرغم من أنهم ما زالوا أحراراً تحت الحماية في روسيا. وكان هذا الحكم بمثابة خطوة مهمة في تحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

واستطردت بعد مرور عشر سنوات على مأساة الطائرة MH17، يواصل العالم البحث عن الإجابات والعمل على تحقيق العدالة، وتبقى ذكرى الضحايا حية في قلوب الملايين من البشر.