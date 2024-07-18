شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب أورسولا فون دير لاين لولاية جديدة على رأس المفوضية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

التحول الأخضر

الدمام - شريف احمد - صوت النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة على إعادة تكليف الألمانية أورسولا فون دير لاين بفترة ولاية جديدة على رأس المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.وحصلت فون دير لاين على 401 صوت مؤيد و282 صوتًا معارضًا وامتناع 14 نائبًا على التصويت وسبع أوراق اقتراع بيضاء، وتمتد فترة ولاية رئاسة المفوضية لخمس سنوات.وقدمت فون دير لاين برنامج عملها للنواب الأوروبيين، معلنة عن ضمانات في مجال التحول الأخضر وملف الهجرة ودعم أوكرانيا وحفز سياسة الدفاع والأمن.