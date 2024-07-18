شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتنحى بايدن عن سباق الترشح للرئاسة بعد إصابته بكورونا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثير من الأسباب باتت مجتمعة لتنحي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن سباق الرئاسة الأمريكية، لا سيما مع مطالبة العديد من الديمقراطيين باستبداله وتنحيته جانبًا.

بالأمس أصيب بايدن بكورونا، ما يصعب الأمور كثيرًا في خوضه سباق ترشح الرئاسة، ويطرح سؤالًا ملحًا يتعلق باستمراره من عدمه، لا سيما تزامنه مع تصريحات بايدن نفسه الذي أكد فيها أن المرض هو الشيء الوحيد الذي يجعله لا يخوض السباق الرئاسي ضد ترامب. إصابة بايدن بكورونا وكان بايدن أوضح في لقاء مع شبكة "بيت نيوز"، أن الشيء الوحيد الذي قد يجعله يفكر بالانسحاب من السباق الرئاسي، هو أن تظهر عليه حالة طبية ما، أو أن يخبره الأطباء بأنه يعاني من مشكلة صحية.

وعن حالة بايدن بعد إصابته بكورنا، أشارت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، أن نتيجة فحص بايدن جاءت إيجابية بعد حدث حضره في ولاية نيفادا. مطالب بالتنحي أمام ترامب لا تتعلق أسباب المرض فقط بإمكانية انسحاب بايدن من سباق الترشح الرئاسي، بل يطالبه البعض بالابتعاد وعدم الخوض، يأتي على رأسهم النائب الديمقراطي البارز آدم شيف، وهو النائب عن ولاية كاليفورنيا.

"شيف" شدد على بايدن ضرورة التراجع عن الترشح لولاية ثانية، مؤكدًا أن هناك مخاوف جدية بشأن قدرة "بايدن" على هزيمة دونالد ترامب.