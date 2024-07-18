مقتل 16 شخصاً في حريق بمركز تجاري بالصين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس إن 16 شخصاً لقوا حتفهم في حريق بمركز تجاري في إقليم سيتشوان جنوب غرب الصين مساء أمس.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الحريق اندلع في مبنى مكون من 14 طابقاً في مدينة تسيجونج ليغطي الدخان الكثيف المنطقة المحيطة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية (سي.سي.تي.في) إن أعمال الإنقاذ انتهت عند الساعة الثالثة صباحا (1900 بتوقيت جرينتش أمس الأربعاء).

وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحريق نجم عن أعمال بناء. ويجري مزيد من التحقيقات لتحديد سبب الحادث.