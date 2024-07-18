إسبانيا وألمانيا تعتقلان 4 أشخاص على علاقة بحزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الإسبانية يوم الخميس، أنها اعتقلت 3 أشخاص، كما تم اعتقال آخر في ألمانيا للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة زودت حزب الله اللبناني بقطع تصنيع طائرات مسيرة متفجرة من الممكن استخدامها في هجمات على شمال إسرائيل.

إسبانيا وألمانيا

وقال بيان صادر عن السلطات الإسبانية، إن تحقيقا أطلق في إسبانيا عندما رصد الحرس المدني "عمليات مشبوهة" لشركات إسبانية يديرها مواطنون لبنانيون تتضمن كميات كبيرة من مواد ومكونات تصنيع طائرات مسيرة قادرة على حمل عبوات ناسفة يبلغ وزنها عدة كيلوغرامات.

كما تعتقد السلطات أن حزب الله ربما يكون قد صنع عدة مئات من الطائرات المسيرة باستخدام هذه المكونات.

واشترت الشركات الإسبانية، مثل شركات أخرى في أوروبا وحول العالم، عناصر تشمل مكونات التوجيه الإلكتروني ومراوح الدفع ومحركات البنزين وأكثر من 200 محرك كهربائي ومواد لجسم الطائرة والأجنحة وأجزاء أخرى من الطائرات المسيرة، وفقا للمحققين.

كذلك تم التعرف على القطع التي حصلت عليها الشبكة التي تم تفكيكها الآن، في طائرات مسيرة استخدمها مقاتلو حزب الله في هجمات ضد إسرائيل بعد بدء حرب غزة.

حرب شاملة

يذكر أن حزب الله وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار منذ أن دخلت حركة حماس، حليفة الجماعة في قطاع غزة، حرباً مع إسرائيل في أكتوبر.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه القتال على الحدود الجنوبية للبنان تحت السيطرة نسبيا، فإن تصاعد حدة الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية يزيد من المخاوف من إمكانية تحوله إلى حرب شاملة.