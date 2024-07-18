الحوثي: سننتقل لمستوى التصعيد في المحيط الهندي والبحر المتوسط

ياسر رشاد - القاهرة - قال عبدالملك بدرالدين الحوثي قائد حركة أنصارالله، إنه سيتم الانتقال لمستوى التصعيد والتأثير في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وأضاف خلال مؤتمر حول آخر التطورات والمستجدات المحلية والإقليمية ، أنه لم تعد لحاملات الطائرات الأمريكية هيبة ونفوذ بعد صدى عمليات جيشنا.
أبرز ما جاء في كلمة السيد حول آخر التطورات والمستجدات:
- ليس من عادة العدو الإسرائيلي أن يشتكي كما شاهدنا مندوبه في مجلس الأمن بل اعتاد في كل المراحل الماضية أن يشتكي منه الآخرون.
- أصبحت العمليات في المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط فاعلة وقوية ومتمكنة ومؤثرة جدا.
- سننقل -إن شاء الله- مستوى التصعيد والتأثير بشكل متصاعد إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
- نؤكد على الجبهة الإعلامية أن تظهر للناس الحقائق المهمة التي يعترف بها الأعداء في تأثير العمليات على اقتصاده.
- الأمريكي يدفع بعملائه إلى الهاوية نتيجة مستوى التأثير لعملياتنا
- التأثير الاقتصادي على العدو الإسرائيلي وصل بوضوح إلى درجة أن يعلن العدو الإسرائيلي إفلاس ميناء أم الرشراش.
- ميناء أم الرشراش كان مصدر دخل ضخم لاقتصاد العدو الإسرائيلي على مستوى الإيراد المالي والحركة الاقتصادية والتجارية.
- مستوى تأثير الموقف في غزة وجبهات الإسناد وصل إلى درجة إغلاق 46 ألف شركة إسرائيلية حتى الآن.
- لتأثير عملياتنا صدى وتداعيات كبرى وصلت إلى درجة أن صحيفة أمريكية عنونت: "عصر حاملات الطائرات انتهى".
- لم تعد حاملات الطائرات الأمريكية التي كان لها هيبتها ونفوذها وذلك الشبح المخيف لدول العالم بعد صدى عمليات جيشنا.
- يصف الإعلام الإسرائيلي ساحة اليمن في مواجهة الأمريكي والبريطاني بالبعيدة جغرافيا لكنها من أقوى الساحات.
- إعلام الصهاينة يؤكد أن الأمريكيين يخوضون الحرب نيابة عنهم، وأنهم أنقذوهم من العديد من المشاكل الاستراتيجية.
- الأمريكي في عدوانه على بلدنا بـ 13 غارة هذا الأسبوع في الحديدة وحجة يدرك ألا تأثير لعملياته لا في منع عملياتنا ولا في الحد منها.
- على النظام السعودي أن يفهم ويدرك أن أصوات الملايين يوم الجمعة الماضية قد وصلت صداها إلى القارات السبع تحمل تحذيرا جادا.
- إذا ورط السعودي نفسه وأصر على خطواته العدوانية التي لا مبرر لها في تصعيده ضد شعبنا العزيز فهو خاسر.
- نحن كشعب يمني ننطلق من قضية عادلة وموقف محق وندرك أن سبب تورط السعودي خدمة لإسرائيل وطاعة لأمريكا.