عاجل.. مقر التلفزيون الحكومي البنغلاديشي يحترق

ياسر رشاد - القاهرة - قالت مصادر إعلامية بنغلاديشية، إن متظاهرين أضرموا النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الاشخاص" عالقون داخل المكاتب.

وأضافت المصادر أن "حريقا كارثيا في هيئة الإذاعة والتلفزيون يمتد بسرعة، وهناك العديد من الناس عالقون في الداخل".

وأشارت إلى أن "مئات المتظاهرين أضرموا النار في مبنى الاستقبال".

مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية

وأعلنت بنغلاديش عن إغلاق جميع المدارس والجامعات العامة والخاصة إلى أجل غير مسمى، ابتداء من يوم أمس الأربعاء، بعد أن تحولت مظاهرات الطلاب ضد نظام الحصص في الوظائف الحكومية إلى احتجاجات دامية، هذا الأسبوع، والتي أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وأمرت لجنة المنح الجامعية جميع الجامعات بإغلاق أبوابها وأصدرت تعليمات للطلاب بإخلاء المباني على الفور لأسباب أمنية، كما تم إغلاق المدارس الثانوية والكليات والمؤسسات التعليمية الأخرى في البلاد.

وتشهد الدولة احتجاجات، منذ أسابيع، بسبب حجز 56% من الوظائف الحكومية لفئات مختلفة، عبر تخصيص 30% لأفراد عائلات "المقاتلين من أجل الحرية"، الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن باكستان عام 1971، و10% للنساء و10% للأشخاص من المناطق المتخلفة في النمو و5% للسكان الأصليين و1% لذوي الإعاقة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حكومة بنغلاديش إلى "حماية المتظاهرين من كافة أشكال التهديد أو العنف"، بحسب المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.

ونقل المتحدث عن غوتيريش، قوله إن "القدرة على التظاهر سلميا حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب على الحكومة البنغلاديشية حماية هذه الحقوق".