الرشق: قرار الكنيست برفض إقامة الدولة الفلسطينية هو باطل ولا قيمة له

ياسر رشاد - القاهرة - قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، إن القرار الذي صدّقَ عليه كنيست الاحتلال اليوم، برفض إقامة الدولة الفلسطينية، هو قرار باطل ولا قيمة له، وأن شعبنا سيستمر في نضاله المشروع حتى ينتزع حقوقه الوطنية كاملة، فالدولة الفلسطينية تُنتزع عُنوة ولا تُستجدى.

صوابية خيار المقاومة

وأضاف الرشق اليوم الخميس، أن القرار الصهيوني يؤكّد صوابية خيار المقاومة والمواجهة الشاملة لهذا المحتل المتغطرس، وأنها الطريق الوحيد لدحر الاحتلال.

ودعا الرشق، قيادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى سحب اعترافها بالكيان المحتل، والانخراط في معركة شعبنا لتحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.