شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "إعلام النواب": برنامج الحكومة يتفق مع توصيات الحوار الوطنى بشعار المواطن أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، موافقتها علي برنامج الحكومة الجديدة ومنح حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثقة.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشارت رشاد إلي أن جميع مناقشات الحكومة واللجنة البرلمانية التي ناقشت برنامج الحكومة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة من أعضاء الحكومة وأعضاء النواب واتسمت ببيئة جيدة.

وأوضحت أن برنامج الحكومة رفع شعار هو المواطن أولا، كما أن هذا البرنامج جاء وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح وتوصيات الحوار الوطني الذي شارك فيه جميع المصريين والطوائف، مؤكدة أن البرنامج يعمل علي تحسين حياة المواطن والعمل علي تعزيز دور مصر خارجيا".

وأشارت إلي أنه لكي يتم تنفيذ برنامج الحكومة يتطلب متضافرة الجهود من الوزراء والتواجد في الشارع وحل الكثير من المشكلات التي تواجه المواطنين، مؤكدة أنها متفائلة بوجود كامل الوزير علي رأس وزارة الصناعة".

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.