شكرا لقرائتكم خبر عن عماد خليل: برنامج الحكومة يعتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب، إن برنامج الحكومة معتمد على رؤية مصر 2030 ومخرجات الحوار الوطني، لافتًا إلى أن البرنامج هو تفصيل لتكليفات رئيس الجمهورية لدولة رئيس الوزراء عقب منحه الثقة وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فالرئيس يسعى دائما لمصلحة المواطن المصرى وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه وخفض أسعار السلع.

وأضاف خليل، خلال لقاء خاص على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هناك نهجا جديدا للحكومة فى بداية عملها، حيث يتفاعل الدكتور مصطفى مدبولى مع كل آراء المواطنين وذلك من خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد عقب اجتماع اجتماع الحكومة بشكل أسبوعى، وذلك فى مناقشة مفتوحة مع وسائل الإعلام التى تقوم بنقل الشارع المصري.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تفاعلا سريعا من الحكومة مع كل ما يحدث، وذلك ما ظهر من اعتذار الدكتور مصطفى مدبولى بسبب واقعة سوهاج، مؤكدًا أن هناك تفاعلا من المحافظين فى شوارع المحافظات وهذه كانت ضمن تكليفات الحكومة بالتواجد منذ اليوم الأول وبحث كل المشاكل الخاصة بالمواطن المصري.