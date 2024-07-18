العربى الناصرى: منح البرلمان الثقة للحكومة خطوة مهمة نحو الاستقرار السياسى

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ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصرى عضو المجلس الرئاسى للتحالف الوطنى، منح البرلمان الثقة فى الحكومة الجديدة، مؤكدا أن منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة يعتبر خطوة مهمة نحو الاستقرار السياسى وتعزيز ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريحات لـ ”الخليج 365” أن منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة يعكس دعم الأغلبية البرلمانية للبرنامج الحكومى والرؤية المستقبلية التى تعتزم الحكومة تحقيقها، مشيرا إلى أنه يتعين على الحكومة العمل بجدية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق التطلعات المنشودة للشعب.

أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على برنامج الحكومة، ومنحها الثقة، وموافقة المجلس على ما انتهى إليه رأى اللجنة الخاصة وتقريريها عن برنامج الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بمقر المجلس فى العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقال رئيس المجلس: "وبناء عليه أعلن موافقة المجلس على برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى وثقته فيها وتأييده لها وما جاء فى البرنامج من أهداف ويحال ما جاء فى التقرير مناقشات وتوصيات غلى اللجان النوعية فى المجلس لمتابعة التقرير".