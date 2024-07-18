شكرا لقرائتكم خبر عن عضو التنسيقية: برنامج الحكومة أثبت أن الحوار الوطنى مقدمة لوضع خطط وسياسات فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن برنامج الحكومة الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال مصطفى :" كنائب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أوافق على برنامج عمل الحكومة حيث قدم البرنامج تشخيصا وافيا ومعالجات فعالة لقضية "الوعي" ونجح البرنامج -من وجهة نظري- في الارتقاء بالوعي، حيث أنشأ المجلس الثقافي المصري للقوة الناعمة ليسهم في تعزيز مكانة مصر الدولية، كما أنه شكل مجموعة عمل لتعزيز الهوية الوطنية من الجهات المعنية وعمل على مواصلة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لدوره في تعزيز قيم المجتمع، والارتقاء بصناعة السينما واستعادة الدور التوعوي للأفلام والمسلسلات، وميثاق عمل مهنى وأخلاقي للفنون الغنائية، وهو ما أعتبره خطوة إيجابية على الطريق الصحيح وإطلاق المهرجانات الفنية بالقرى والنجوع وتأسيس المزيد من قصور الثقافة التي تضم المسارح الحديثة".

وأكد أن العمل الميداني والتعاون مع نواب الشعب هما أقصر الطرق لتحقيق أهداف هذا البرنامج على أرض الواقع خاصة وأن الحكومة استحدثت ضمن حقائبها ملفا "للتواصل السياسي".

وأكد أن برنامج الحكومة أثبت أن جلسات الحوار الوطني كانت مقدمة لوضع مجموعة من الخطط والسياسات الفعالة، كما أن برنامج الحكومة استجاب لمطالب المواطنين وجاء مواكبا للتحديات الراهنة التي تتصدى لها الدولة المصرية، ولذا؛ أوافق على البرنامج لأنه ارتكز على حماية الأمن القومي وبناء الإنسان ونشر الوعي وتحقيق التماسك الوطني.وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التى من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة فى إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصرى، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.