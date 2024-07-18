أحمد قبلان تعليقاً على قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية: نهاية إسرائيل ليست بعيدة

اشار المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان تعليقاً على قرار الكنيست الإسرائيلي برفض إقامة دولة فلسطينية، الى إنّ أسباب وجود إسرائيل تتساقط حجراً حجراً وبسرعة هائلة، ونهاية إسرائيل ليست بعيدة، وشرعية هذا الكيان لا وجود لها في قاموسنا، وقرارات المجتمع الدولي تخصّه ولا تخص شعوب هذا المنطقة، وإسرائيل اليوم ضعيفة ضعيفة ضعيفة...ولا قدرات ذاتية لها، والهزيمة التي تطال أساطيل واشنطن والأطلسي في باب المندب توكّد أنّ زوال إسرائيل أقرب من بياض العين إلى سوادها، ولن نهدأ حتى تزول إسرائيل، ومن يكتب التاريخ اليوم محور المقاومة لا الأطلسي ولا إسرائيل، وما يقوم به الكنيست الإسرائيلي خطوة على طريق الزوال إن شاء الله.

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