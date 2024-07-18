مياه الجنوب: انخفاض التغذية بالمياه من محطة حارة صيدا بسبب عطل في المضخة

اعلمت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، مشتركيها المستفيدين من محطة حارة صيدا الكبرى بانخفاض التغذية بالمياه بسبب عطل في المضخة، مشيرة الى "ان فرق الصيانة لديها تعمل على انجازه في أسرع وقت".

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