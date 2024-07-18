النشرة: قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف اطراف كفرشوبا وكفرحمام واطراف ياطر زبقين الجبين وبين البستان ويارين

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان قصف مدفعي اسرائلي يستهدف المناطق الحرجية من صنوبر وسنديان عند اطراف كفرشوبا وكفرحمام خراج خراج بلدة الهبارية في منطقة العرقوب قضاء حاصبيا.

كما افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بقصف مدفعي استهدف اطراف ياطر زبقين الجبين وبين البستان ويارين.