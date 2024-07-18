الخطيب استنكر الهجوم  الارهابي في الوادي الكبير: هذا العدوان لن ينال من مسيرة الامن والاستقرار التي تنعم بها سلطنة عمان

استنكر نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب بشدة الهجوم الارهابي الذي استهدف المدنيين ورجال الامن في منطقة الوادي الكبير في محافظة مسقط، في عمل إجرامي موصوف أرتكبتُه اياد تكفيرية سوداء امتهنت القتل والتخريب في البلاد العربية والاسلامية واغراقها في مستنقع الفتن والفوضى بالتماهي مع العدوان الصهيوني المتواصل على فلسطين ولبنان.

وأكد سماحته ان هذا العدوان لن ينال من مسيرة الامن والاستقرار التي تنعم بها سلطنة عمان الشقيقة، ولن يثني شعبها العزيز عن التشبث بوحدته الوطنية والإسلامية وسلمه الاهلي وعيشه المشترك بين المكونات الطائفية والمذهبية المتنوعة.

وقدم سماحته تعازيه الحارة الى جلالة سلطان عمان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد والشعب العماني الشقيق وذوي الشهداء المظلومين سائلا الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وان يحفظ الباري عز وجل سلطنة عمان وشعبها من كل أذى و شر.