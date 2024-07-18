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البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بكورونا

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن البيت الأبيض في بيان مساء الأربعاء إصابة الرئيس الأميريكي جو بايدن بفيروس .
وقالت كارين جان بيير السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن نتيجة فحص الرئيس الأميركي جاءت إيجابية بعد حدث حضره بايدن في ولاية نيفادا.
وأضافت أنه "تم تطعيمه وتعزيزه وهو يعاني من أعراض خفيفة". وأشارت إلى أنه "سيعود إلى ديلاوير حيث سيعزل نفسه وسيواصل القيام بجميع واجباته بالكامل خلال تلك الفترة".

وقال طبيب بايدن إن الرئيس ظهرت عليه "أعراض الجهاز التنفسي العلوي" بعد الظهر، وأضاف الطبيب أن بايدن تلقى الجرعة الأولى من عقار باكسلوفيد المضاد لكورونا.
وقال بايدن في منشور على حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أشعر أنني بحالة جيدة وأشكر الجميع على التمنيات الطيبة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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