اخبار العالم

قتلى بحريق مبنى في مدينة نيس الفرنسية

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - أودى حريق اندلع في مبنى سكني في مدينة نيس الفرنسية بحياة سبعة أشخاص الخميس، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحلي.
وما زالت أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في حي مولان الشعبي في المدينة، غير معروفة. ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت "قتل للأسف سبعة أشخاص في هذا الحريق" بحسب جهاز الإطفاء.
ونقل شخص في وضع "خطر جداً" إلى المستشفى واثنان آخران إصابتهما معتدلة.
ولدى وصولها إلى مكان الحريق واجهت فرق الإطفاء "حريقاً عنيفاً في الطابق السابع من المبنى" وقد انقذ عناصرها "ثلاثة أشخاص عبر سلالم" نشروها على واجهة المبنى فيما نقل 33 شخصاً آخر "إلى مكان آمن".
وشارك في مكافحة الحريق 72 إطفائياً و25 آلية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا