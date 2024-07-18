بنجلاديش تشتعل بثورة غضب ضد الحكومة.. شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - اندلعت مظاهرات غاضبة وحاشدة في بنجلاديش، احتجاجا على قرارات السلطات بتخصيص 30% من الوظائف الحكومية لعائلات قدماء المحاربين الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 .

وبعد تصاعد الاحتجاجات في بنجلاديش، أغلقت المراكز التجارية أبوابها واضطر المواطنين إلى البقاء في منازلهم بعد عدة أيام من المظاهرات التي تخللتها اشتباكات بين طلبة محتجين وعناصر الشرطة.

تعطيل المدارس والجامعات

وعلقت السلطات في بنجلاديش الدراسة صباح اليوم الخميس وأُغلقت مقرات الإقامة الجامعية، واشتبك الطلاب مع الشرطة التي ردت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع.

وأضرم متظاهرون النار في مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون العام في البلاد، فيما هناك "العديد من الاشخاص" عالقون داخل المكاتب.

المظاهرات بدأت منذ عدة أسابيع بعد احتجاج الطلاب على وضع السلطات نظام المحاصصة في الوظائف الحكومية، لأنه حسب رأيهم يحابي حلفاء الحزب الحاكم.

وتصاعدت وتيرة الغضب في صفوف الشباب منذ أن انطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة دكا في بداية هذا الأسبوع، وأسفرت المظاهرات حتى الآن عن مقتل 6 أشخاص.

مظاهرات بنجلاديش

مظاهرات بنجلاديش

مظاهرات بنجلاديش