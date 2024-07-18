حزب الله يستهدف دبابة ميركافا بموقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف حزب الله – المقاومة الإسلامية في لبنان، دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:01 ‌‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏

ضبط شبكة في أوروبا لتزويد حزب الله بمواد لصنع المسيّرات

ألقت السلطات الإسبانية، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص للاشتباه في انتمائهم لشبكة تزود حزب الله اللبناني بمواد لتصنيع الطائرات المسيّرة، فيما ضبطت السلطات الألمانية شخصا آخر يعتقد أنه ينتمي لنفس الشبكة.

وقالت السلطات الإسبانية في بيان، إن تحقيقا أطلق عندما رصد الحرس المدني "عمليات مشبوهة" لشركات إسبانية يديرها لبنانيون، تتضمن كميات كبيرة من مواد ومكونات تصنيع طائرات مسيّرة قادرة على حمل عبوات ناسفة يبلغ وزنها عدة كيلوغرامات.

وتعتقد السلطات أن حزب الله ربما يكون قد صنع عدة مئات من الطائرات المسيّرة باستخدام هذه المكونات.

واشترت الشركات الإسبانية المتورطة في القضية، مواد تشمل مكونات التوجيه الإلكتروني ومراوح الدفع ومحركات البنزين وأكثر من 200 محرك كهربائي ومواد لجسم الطائرة والأجنحة، وأجزاء أخرى من الطائرات المسيّرة، وفقا للمحققين.

طائرات مسيّرة

وتم التعرف على القطع التي حصلت عليها الشبكة التي تم تفكيكها، في طائرات مسيّرة استخدمها مقاتلو حزب الله في هجمات ضد إسرائيل بعد بدء حرب غزة، التي اندلعت في أكتوبر الماضي.

وتتبادل إسرائيل وحزب الله الهجمات على الحدود اللبنانية، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 450 شخصا في لبنان، فيما قتل من إسرائيل قرابة 35 معظمهم من العسكريين، حسبما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".