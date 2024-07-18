حزب الله يشن هجوم بسرب مسيرات على قاعدة فيلون شرق صفد

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم الجنوبية، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
حزب الله يستهدف دبابة ميركافا بموقع حدب يارين
استهدف حزب الله – المقاومة الإسلامية في لبنان، دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر.
وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:01 من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.