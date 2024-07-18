حزب الله يشن هجوم بسرب مسيرات على قاعدة فيلون شرق صفد

ياسر رشاد - القاهرة - شن حزب الله هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة.‏

حزب الله يستهدف دبابة ميركافا بموقع حدب يارين

استهدف حزب الله – المقاومة الإسلامية في لبنان، دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر.

وقال حزب الله في بيانه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‌‎05:01 ‌‏ من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 دبابة ميركافا ‏في موقع حدب يارين بصواريخ ضد الدروع وأصابوها بشكل مباشر، ‏مما أدى إلى تدميرها واشتعال ‏النيران فيها.‏