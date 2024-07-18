طيور وعبوة ناسفة.. إسرائيل تهتز رعبًا بسبب عمليات حزب الله

ياسر رشاد - القاهرة - استنفر جيش الاحتلال مساء اليوم، الذي يعيش حالة من الرعب بسبب عمليات حزب الله المتلاحقة، بعد انطلاق صفارات الإنذار عقب الاشتباه في في طائرات بدون طيار وتبين بعد ذلك أنها “طيور”، كما أعلنت نجمة داوود إصابة 3 جنود بعد استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة.

عبوة انفجرت في مركبة إسرائيلية

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن عبوة انفجرت في مركبة إسرائيلية شمال الضفة وسقوط إصابة في المكان، بداخلها عدد من الإسرائيليين شمال الضفة الغربية.

وأفادت نجمة داوود الحمراء، بإن 3 إسرائيليين أصيبوا جراء انفجار عبوة شمال الضفة الغربية.

وأعلنت قناة 12 العبرية، أن صواريخ اعتراضية أُطلقت على هدفين جويين مشبوهين دخلا الجليل الأعلى، ولكن الاعتراض فشل، ويبدو أن الطائرات بدون طيار عادت إلى قواعدها، أو أنها عبارة عن هوية زائفة كطيور مثلاً.

وقبل قليل اندلعت حرائق شرق صفد بعد سقوط طائرات مسيرة أطلقت من لبنان.