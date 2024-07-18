حزب الله يستهدف موقعي بركة ريشا والراهب الإسرائيليين بصواريخ بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الخميس موقعي بركة ريشا والراهب الإسرائيليين بصواريخ بركان وأصابوهما إصابات مباشرة واندلعت فيهما النيران.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانين منفصلين سابقين بعد ظهر اليوم الخميس التجهيزات التجسسية المستحدثة المنصوبة على رافعة في موقع حدب يارين الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

كما استهدفوا التجهيزات التجسسية ‏المنصوبة على المركز المستحدث لطواقم الجمع الحربي والاستطلاع في مستعمرة المطلة الإسرائيلية بصاروخ ‏موجه.

وتعرضت منطقة وادي البياض– حولا في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم لقصف إسرائيلي بالمدفعية الثقيلة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منطقة مفتوحة في الجبل فوق بلدة عين التينة في البقاع الغربي شرق لبنان.

كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة على أطراف بلدة عيترون بجهة بلدة بليدا في جنوب لبنان، واستهدف أرضا مفتوحة ونتج عنها اشتعال حريق، دون أن ينفجر الصاروخ، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدة كفر كلا في جنوب لبنان، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار من الرشاشات الثقيلة على البلدة.

واستهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية بعد ظهر اليوم منطقة تومات نيحا في البقاع الغربي شرق لبنان بغارة دون وقوع إصابات.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان بعد ظهر اليوم الخميس أحد عناصرها وهو حسن علي مهنّا ، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 400.

وخرق الطيران الحربي الاسرائيلي ظهر اليوم، حاجز الصوت في أجواء مدينة صور ومنطقة الزهراني ومدينة صيدا وجوارهما في جنوب لبنان وكذلك في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح الجنوبيتين، على دفعتين وعلى علو منخفض.