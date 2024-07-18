اختيار جامعة الجلالة ضمن أفضل 8 جامعات في تصنيف التايمز للتعليم العالي في العالم العربي 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، انه تم اختيار الجامعة ضمن أفضل 8 جامعات مرشحه لجوائز مجلة تايمز للتعليم العالي times higher education في العالم العربي لعام 2024.

حيث تعد الجلالة الجامعة المصرية الوحيدة التي تنافس في 3 ترشيحات على مستوى مئات الجامعات العربية، وذلك في الاستراتيجية الدولية، وأفضل فريق إدارة وقيادة، وأفضل مساهمة في تنمية الاقليم، مشيراً إلى أن الإعلان عن الفائزين لنتائج هذه الترشيحات هذا العام سيكون في عمان بالأردن في أوائل ديسمبر القادم، خلال قمة الجامعات العربية.

وأكد الشناوي، على انه رغم مرور 4 سنوات فقط على انطلاق الجامعة، الا اننا نسعي دائماً إلى التميز في مخرجات التصنيفات الاقليمية والدولية، من حيث تطوير العملية التعليمية والبحثية والإدارية وزيادة النشر الدولى وربط البحث العلمي بسوق العمل وتطبيقاتها.

وأكد على ان هذا النجاح يعود إلى نتاج جهود جميع العاملين بالجامعة من أكاديميين وإداريين، مما ينعكس على مخرجات الطلاب لدينا ومدي جاهزيتهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي.

يأتي المتأهلون للتصفيات النهائية هذا العام من 53 مؤسسة مختلفة في 12 دولة/إقليم، حيث تم تلقي أكثر من 400 مشاركة من 15 دولة/ إقليم مختلفة لجوائز العالم العربي 2024، وتصدرت أفضل الدول تمثيلاً في القائمة المختصرة مصر بـ 24 مشاركة، والإمارات العربية المتحدة (18)، والأردن والمملكة العربية السعودية (كلاهما بـ 12).

وتصدرت جامعة الجلالة كأول جامعة أهلية بالمرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقا للتصنيف العربي للجامعات، في ختام عامها الثالث 2022/2023،ة.

واعتمد التصنيف على 4 مؤشرات رئيسية وهي جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس بنسبة 30% والبحث العلمي 30%، والريادة والابتكار 20% والتعاون الدولي وخدمة المجتمع 20% وخلق مُعامل تأثير عربي، وقد تقدم للتصنيف 208 جامعات عربية، بينما استوفت شروط القبول 115 جامعة عربية ممثلة عن 16 دولة من إجمالي 22 دولة من دول جامعة الدول العربية.