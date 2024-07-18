شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يهنئ الحكومة بمناسبة حصولها على ثقة مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

هنأ الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة الجديدة بمناسبة حصولهم على ثقة مجلس النواب، مشيدًا بدراسة المجلس المعمقة لبرنامج الحكومة في جلسات متعددة بحضور الوزراء الجدد.

وأكد جبر أن البرنامج يعمل على تعزيز استقرار البلاد خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع، مضيفًا أن الحفاظ على الأمن القومي المصري يأتي على رأس أولويات الحكومة الجديدة.

وأضاف جبر أن تنفيذ الحكومة لبرنامجها الجديد سيعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، وجذب الاستثمارات مما يؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة، وكذلك سيعمل البرنامج على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية المقدمة للمواطن المصري.

وأوضح جبر أن البرنامج تطرق إلى سياسات مصر الخارجية، مؤكدًا أهمية استكمال مصر لسياستها المتوازنة والحكيمة في التعامل مع كل القضايا التي تمر بدول العالم، مع التأكيد على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية وكذلك عدم التدخل في الشأن المصري.

وأشار رئيس الأعلى للإعلام إلى أن برنامج الحكومة جاء ملبيا للاحتياجات الشعب المصري، وارتكز على 4 محاور أساسية، فى إطار توجيهات القيادة السياسية، تمثلت في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، وبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وتحقيق الاستقرار السياسي والتماسك الوطني.