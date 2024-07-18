نائب عن تنسيقية شباب الأحزاب: برنامج الحكومة حمل ركائز هامة لدعم المصريين

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القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد فتحى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى وعضو اللجنة البرلمانية المكلفة لدراسة برنامج الحكومة، إن حصول الحكومة على الثقة البرلمانية بالأغلبية خلال جلسة اليوم، جاءت نتيجة المحاور التى تركز عليها برنامج الحكومة الذى حمل الكثير من الحلول أمام التحديات التى يمر بها الوطن، فقد ركز البرنامج على 4 محاور والتى تتعلق بمحور بناء الإنسان والملف الاقتصادى وحماية الأمن القومى وضبط الأسعار، مؤكدا أن هذه المحاور تمس الشارع المصرى بشكل مباشر وتعبر عن هموم المواطن البسيط.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن برنامج الحكومة استهدف بناء نظام اقتصادى قوى من خلال دعم الصناعة الوطنية وجذب الاستثمارات، بجانب التوسع فى المظلة الاجتماعية التى تشمل كافة الفئات البسيطة، فضلا عن ضرورة وجود آلية ملزمة لضمان استمرار التأمين الاجتماعى والصحى للعاملين كافة فى القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

وطالب أيضا بزيادة فرص عمل جديدة من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وضرورة وجود استراتيجية وأضحة لخطة وزارة العمل فى جذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيما يخص التدريب المهنى، وكذلك التدريب التحويلى لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة، ورفع وعى العمال بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية.