شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى: برنامج الحكومة طموح ويليق بالمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن برنامج الحكومة الجديدة طموح ويليق بالمواطن المصرى ويلبى جزء كبير من طموحاته، مضيفا :"بداية جديدة لحكومة جديدة فى بداية الجمهورية الجديدة، يجب أن تكون الحكومة بقدرات وإمكانيات 3 يوليو، لرمزية هذا اليوم عند الشعب المصرى ويجب أن تكون الحكومة عند هذا القدر من الكفاءة واتخاذ القرار والقدرة على حل الأزمات بطرق غير تقليدية".

ووجه النائب أكمل نجاتى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الشكر للجنة المشكلة لدراسة برنامج الحكومة وللأعضاء الثلاثة من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين مثلوا أراء التنسيقية بمختلف آرائها الأيديولوجية .

وتابع النائب أكمل نجاتى :"كل الأيادى ممدودة للحكومة الجديدة بالدعم والتعاون المثمر، الحكومة أطلعت على البرنامج الرئاسى الذى تقدمت به التنسيقية أثناء انتخابات الرئاسة، ولقت بعض الأمور منها ثقة الحكومة ووضعتها فى برنامجها، كل الشكر للحكومة لاطلاعها على كل التجارب التى قدمت طروحات وحلول لحل المشاكل".

وذكر النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحكومة هى أول حكومة يوجد بها وزير للتواصل السياسى وهو المستشار محمود فوزى الذى نكن له كل الاحترام والتقدير، مضيفا :"كلنا ثقة أن المستشار محمود فوزى سيكون جسرا من السياسة والقانون نحو الأحزاب وكافة المبادرات الشبابية وكل شخص منتمى للحياة السياسية".