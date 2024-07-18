شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": منح الثقة للحكومة الجديدة خطوة هامة لاستكمال مسيرة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، دعمه وتأييده للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، التي حازت علي ثقة مجلس النواب، اليوم الخميس، مؤكدا أن برنامج الحكومة قادر على التعامل مع التحديات والأزمات.

وأشاد النائب "عبد الفضيل" بمنح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة، معتبرا ذلك خطوة مهمة في استكمال مسيرة التنمية التي بدأت منذ 10 سنوات في مجال البنية التحتية، فضلا عن تعزيز الاستقرار السياسى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ثم الانتقال إلي مرحلة جني الثمار.

وقال رئيس لجنة القوي العاملة بالنواب: "الحكومة الجديدة قدمت رؤية واضحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تستند إلى خطط استراتيجية لتحقيق نمو شامل ومستدام في كافة القطاعات، من أجل توفير حياة كريمة للمواطن المصري وتحسين الخدمات".