شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بحزب العدل: برنامج الحكومة الجديدة يحمل بشائر أمل ورؤى لإنجازات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إن ثقة البرلمان فى الحكومة الجديدة نابع من كون البرنامج مبشر ويحقق تطلعات وآمال المواطن المصرى، وهذا البرنامج بمثابة تكليف وليس تشريف، وثقة البرلمان فى الحكومة الجديدة سيضع الوزراء الجدد فى محل مسؤولية تجاه تلبية خدمات المواطنين واحتياجاتهم وأولويات الدولة من بناء وتعمير وحفاظ على الأمن القومى، لا سيما فى ظل ما يُحاك بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية.

وأضاف "بدرة"، فى بيان اليوم الخميس، أن أبرز ما يميز برنامج الحكومة الجديدة أنه يحمل فى طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة، الأمر الذى ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة، علاوة على تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومى، وهو أمر ضرورى إزاء كافة القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية المحيطة والتى تلقى بظلالها على أمن واستقرار الوطن.

وطالب مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، الحكومة الجديدة بضرورة الاهتمام بتوصيات ومخرجات الحوار الوطنى ووضعها على رأس أولوياتها، من أجل ضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا فى جميع الملفات والمجالات التى تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد وضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبى وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعى وترشيد الطاقة ودعم السياحة ودعم كافة مقومات الإنتاج التى من شأنها دعم الإصلاح الاقتصادى الشامل، وتنفيذ نهضة تنموية فى إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأكد أننا نواجه تحديات جسام خلال المرحلة الراهنة والشعب المصرى يدرك جيدا حقيقة الأوضاع، ولكن هذا لا يعنى أن هناك معاناة للشعب المصرى، والأوضاع الجارية تستوجب بالفعل أن نقف يد واحدة ونصطف خلف القيادة السياسية وضرورة مراعاة المصلحة الوطنية للشعب المصري.