لجنة الإعلام بحثت في ملفات تتعلق بالاتصالات ومنها ملف OTT

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات جلسة، العاشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: سيزار أبي خليل ، مروان حمادة، نقولا صحناوي، سعيد الأسمر، قبلان قبلان، وجيمي جبور.

كما حضر النواب أمين شري، غازي زعيتر، مارك ضو، وقاسم هاشم، المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات الدكتور محمد يوسف.

وتداولت اللجنة ملفات عدة تتعلق بالاتصالات ومنها ملف ott، وتركز النقاش في ملف البريد.

واستمعت اللجنة إلى المدير العام للبريد في وزارة الاتصالات، وجرى عرض لكل المستجدات حول آلية العمل في البريد. وتم البحث أيضا في مجريات الأمور حول عملية إجراء المزايدات ودفاتر الشروط.

وأكدت اللجنة ورئيسها "متابعة الأمر بالملفات الباقية والتدقيق بها للتوصل إلى نتائج واضحة تسهم في معالجة شروط العمل والرفع من إيرادات الدولة والعمل على تطوير البريد وتحسين ظروف العمل فيه ورفع مستواه نحو خدمة أفضل.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم الموسوي "متابعة الأمور بالملفات التي لها علاقة بالاتصالات بشكل منهجي والسعي للوصول إلى تشخيص دقيق وواقعي لأزمة القطاع وسبل المعالجة".