قوى الامن: توقيف متورّط بمئات عمليات السلب بكمين محكم في صبرا

اعلنت المديريّـة العـامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّة في بيان، بانه "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن أوقفت شعبة المعلومات بتواريخ سابقة اثنين من أفراد عصابة تنفّذ عمليات سلب بقوة السلاح وتستهدف المواطنين في محلة صبرا، كثّفت الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية باقي أفراد العصابة وتوقيفهم. ونتيجة الاستقصاءات والتحريات التي أجرتها القطعات المختصة في الشعبة، توصّلت إلى تحديد هوية أحدهم، ويدعى ع. م. (مواليد عام 2001، لبناني) وهو من أصحاب السوابق الجرمية بقضايا سلب بقوة السلاح وإطلاق نار من سلاح حربي".

وذكرت بانه "بتاريخ 1-7-2024، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة صبرا. وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه بالإشتراك مع آخرين (أوقفوا بتاريخ سابق من قبل الشعبة) مئات عمليات السلب بقوة السلاح استهدفت العديد من المواطنين في محلة صبرا مستخدماً مسدس حربي وأدوات حادة. كما صرّح بتعاطي المخدرات، وأنه باع المسدس المذكور داخل مخيّم صبرا لأحد تجار المخدِّرات. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء".