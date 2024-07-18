حزب الله: هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم ‏الجنوبية، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها ‏بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة.‏

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة ‏‎(17:17) من‎ ‎بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 موقع المرج بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.