حزب الله: هجوم جوي بِسرب من ‏المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون جنوب شرق مدينة صفد

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الإعتداءات والإغتيالات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدتي غزة (البقاع الغربي) وجبال البطم الجنوبية، شَنَّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الخميس 18-07-2024 هجوماً جوياً بِسرب من المسيرات الإنقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة 210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضباطها وجنودها، حيث أصابتها بِدقة وحققت فيها إصابات مؤكدة.
وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (17:17) من بعد ظهر يوم الخميس 18-07-2024 موقع المرج بصواريخ بركان وأصابوه إصابةً مباشرة.
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