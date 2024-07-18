حملة بايدن الانتخابية: الولاية الثانية لترامب ستكون أسوأ لكننا سنهزمه في تشرين الثاني المقبل

اعلنت حملة الرئيس الاميركي جو بايدن الانتخابية في بيان، الى ان الولاية الثانية للمرشح الجمهوري دونالد ترمب ستكون أسوأ، لكننا سنهزمه بالانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل.

واشارت الحملة الانتخابية لبايدن الى ان البطالة انخفضت في عهد بايدن إلى مستويات غير مسبوقة، لافتة الى ان ترامب شخص مدان بـ34 تهمة بموجب حكم قضائي، وتمت إدانته بالتزوير في سجلاته المالية.

وذكرت بان ترتمب أول رئيس خرج من الرئاسة وترك وراءه مشاكل كثيرة، كما ان ترامب يسعى إلى بناء حكومة تخدم مصالحه ومصالح أنصاره فقط.