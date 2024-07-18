نتنياهو في زيارة غير معلنة لرفح بالقميص الواقي من الرصاص

ياسر رشاد - القاهرة - في جولة غير معلنة، أنهي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، لقاءه بجنوده في مدينة رفح الفلسطينية بقطاع غزة، وألقى كلمة وسط تجمع من القوات الإسرائيليين.

وأفاد مكتب نتنياهو، أنه وخلال الزيارة، تلقى نتنياهو مراجعة شاملة فيما يتعلق بنشاط الأنظمة اللوجستية والصيانة والأنظمة الطبية، التي عملت خلال الأشهر الـ9 الماضية، لدعم القوات المقاتلة المناورة، كما حصل على مراجعة عملياتية شاملة من الفرقة 162 التابعة لسلاح الجو، حول أنشطة الفرقة في جميع أنحاء رفح، سواء تحت الأرض أو فوق الأرض.

وشدد نتنياهو، في كلمته أمام الجنود في رفح، أن "الضغط العسكري الذي يمارسونه هنا بالضغط على حلق حركة حماس الفلسطينية يساعدنا، فضلا عن الثبات على مطالبنا العادلة في تعزيز صفقة المحتجزين، بما في ذلك مطلبنا بالإفراج عن أكبر عدد ممكن منهم"، مؤكدا أن "هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الصفقة وإنما يروّج لها".

سأذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل

وعن زيارته القريبة إلى واشنطن، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سأذهب إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإلقاء كلمة أمام الكونغرس، ولن أعرض فقط نزاهة وعدالة إسرائيل، ولكنني سأعرض أيضا بطولة إسرائيل التي أراها هنا".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ كتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل نحو 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.