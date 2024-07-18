روسيا تنشر لقطات من تدمير زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

ياسر رشاد - القاهرة - روسيا.. كشفت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الخميس، عن بعض اللقطات من عملية تدمير قوات الدفاع البحرية في البحر الأسود 10 زوارق مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية نحو شبه جزيرة القرم.

وكانت قد أعلنت الوزارة في وقت سابق، أن نظام كييف حاول تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية، واعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي 33 طائرة مسيرة فوق جمهورية القرم واثنتين فوق مقاطعة بريانسك.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الدفاع دمرت بالإضافة إلى ذلك في البحر الأسود عشرة زوارق مسيرة كانت متجهة نحو شبه جزيرة القرم.

المناطق الحدودية الروسية

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات والزوارق المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.