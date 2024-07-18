شرخ في زجاج طائرة نتنياهو أثناء رحلتها الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض الزجاج الأمامي لطائرة رئيس وزراء إسرائيل الجديدة لشروخ أثناء رحلتها التشغيلية الأولى، حسبما أفادت صحيفة "جيروسالم بوست"، الخميس.

وكانت الطائرة التي أطلق عليها اسم "جناح صهيون" متجهة إلى الولايات المتحدة، وعلى متنها وفد ومعدات لخطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقرر في الكونغرس.

وأثناء الرحلة، تم اكتشاف شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة، وهي من طراز "بوينغ 767".

طائرات "بوينغ 767"

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذه المشكلة شائعة بين طائرات "بوينغ 767"، علما أن لوائح الشركة تسمح باستمرار الطيران حتى مع وجود هذا الشرخ.

وقالت "جيروسالم بوست" إن الزجاج المشروخ سيستبدل عند عودة الطائرة من الولايات المتحدة، لحل المشكلة قبل مغادرة نتنياهو إلى واشنطن، الأحد.