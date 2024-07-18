هبوط اضطراري وسط روسيا لطائرة بوينغ متجهة من دلهي إلى سان فرانسيسكو

ياسر رشاد - القاهرة - اضطرت في هذه الأثناء طائرة من طراز "بوينغ 777" للهبوط في مدينة كراسنويارسك الروسية، وكانت أقلعت من مدينة دلهي الهندية متجهة إلى سان فرانسيسكو الأمريكية.

وغيرت الطائرة التابعة لشركة Air India مسارها فجأة في منطقة إيفينكي، وبعد ذلك أطلق الطيارون إشارة صوتية بالرمز 7700، الذي يعني حدوث عطل الفني على متن الطائرة.

ويستعد مطار كراسنويارسك بالفعل لاستقبال الطائرة.

وأفادت خدمات الطوارئ أن الطائرة ستهبط بسبب تفعيل جهاز استشعار للحريق في مقصورة الشحن.

لم يتضح بعد سبب حدوث العطل

ويبلغ عمر هذه الطائرة 15 عاما، ولم يتضح بعد سبب حدوث العطل، لكن على أي حال ستكون هذه الحادثة، حلقة أخرى من شأنها أن تثير تساؤلات حول سمعة بوينغ المتدهورة بالفعل.