السعودية تدين اقتحام مسؤول إسرائيلي المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت وزارة الخارجية السعودية، بأشد العبارات ما قامت به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من اقتحام مسؤول إسرائيلي للمسجد الأقصى الشريف، وتبني الكنيست الإسرائيلي قراراً ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية.

وأكدت السعودية أن تلك الممارسات المتواصلة والعدائية تجاه المقدسات الإسلامية، والأنظمة والقرارات الدولية، تعبر عن النهج العدواني لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، مشددة على أن هذه الممارسات تحول دون تحقيق أي تقدم يهدف إلى حقن دماء الأبرياء وتحقيق السلام العادل والشامل.

الأردن: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى "خطوة استفزازية

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة أدانت فيه اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

ووصف البيان ما قام به بن غفير بـ"الخطوة الاستفزازية"، مؤكدا رفض الأردن وإدانتها للاقتحام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأكد الأردن أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة مستمرة سياساتها، التي تتجاهل القوانين الدولية والتزاماتها في القدس المحتلة".

كما طالب الأردن بضرورة وجود رد دولي قوي يندد بتلك الانتهاكات ويوفر الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، على حد وصف البيان.

وتابع البيان: "المسجد الأقصى هو مكان عبادة للمسلمين، وإدارته تقع تحت سلطة الأوقاف الإسلامية الأردنية"، مضيفا: "يؤكد الأردن على حق فلسطين في السيادة على القدس المحتلة ومقدساتها الدينية".

وتواصل إسرائيل انتهاكاتها ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية مع استمرار حربها على قطاع غزة، التي بلغت حصيلتها حتى الآن نحو 39 ألف قتيل وما يقرب من 90 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين.