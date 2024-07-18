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البيت الأبيض: لا نرى مؤشرات على حرب شامل في شمال إسرائيل

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال منسق اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن هناك توقعات بأن تتاح للرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فرصة اللقاء أثناء الأخير لواشنطن.

وأضاف منسق اتصالات مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "إننا نريد رؤية فتح معبر رفح بطريقة مستدامة وموثوقة للسماح بتدفق المساعدات إلى غزة"، موضحا أن واشنطن لا تزال تشعر بالقلق إزاء الخطاب والإجراءات التي تؤدي إلى نتائج عكسية على السلام والأمن في الضفة.

وتابع كيربي، "أننا نحث الإسرائيليين على عدم القيام بأي شيء يؤجج المشاعر ويشجع النشاط العنيف، مشيرا إلى أنه ليس هناك مؤشرات على حرب شاملة في شمال إسرائيل".

وأوضح، أن "إيران حاضرة في كل اجتماعات الولايات المتحدة مع الإسرائيليين ويشمل ذلك دعمها لجماعات كحزب الله وحماس والحوثيين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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