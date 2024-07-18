"واشنطن بوست": أوباما يعتبر أن فرص بايدن للفوز بانتخابات الرئاسة تضاءلت لحد كبير

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر قولهم، إن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، أخبر مقربين منه، أن فرص الرئيس الحالي جو بايدن للفوز بانتخابات الرئاسة تضاءلت إلى حد كبير.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر مطلعة قولهم، أن أوباما يعتقد أن الرئيس بايدن بحاجة إلى النظر بجدية في جدوى ترشحه.

ولفتت المصادر إلى أن أوباما كان واضحا مع حلفائه بأن قرار الترشح في الانتخابات يعود لبايدن.

وفيما سبق أكدت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن بقائه في السباق الرئاسي.

كما أخبر العديد من كبار الديمقراطيين موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن الضغط المتزايد من قادة الحزب في الكونجرس والأصدقاء المقربين سيقنع الرئيس جو بايدن بالانسحاب من سباق انتخابات الرئاسة.

وتوقع هؤلاء الديمقراطيون أن ينسحب بايدن (81 عاما) من السباق الرئاسي "في أقرب وقت"، وربما نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحوا أن "كبار قادة حزبه وأصدقاؤه والمانحون الرئيسيون يعتقدون أنه (بايدن) لا يستطيع الفوز، ولا يمكنه تغيير التصورات العامة عن عمره وصحته، ولا يستطيع تحقيق الأغلبية في الكونغرس".