لطلاب الثانوية 2024.. تنبيه مهم من وزارة التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

بدأ مكتب التنسيق أعماله لطلاب الثانوية العامة المصرية 2024 بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تتاح الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، لمدة أسبوعين في الفترة من الخميس 25 يوليو، وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها.

وذكرت أنه ستكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث.

وشددت وزارة التعليم العالي أنه يعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.