رابط تسجيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

بدأ مكتب التنسيق أعماله لطلاب الثانوية العامة المصرية 2024 بتنظيم اختبارات القدرات لطلابها الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك وفقاً لشروط وقواعد صادرة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث تتاح الفرصة أمام الطلاب لتسجيل رغباتهم في أداء اختبارات القدرات إلكترونياً عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، لمدة أسبوعين في الفترة من الخميس 25 يوليو، وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل.

وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني علي شبكة الانترنت، وللراغبين بالتسجيل اضغط هنا.