استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه، في سرايا زحلة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، يرافقها وفد من السفارة الأميركية.
وخلال اللقاء، تم التداول بمواضيع عدة، لا سيما حول سبل تطوير التعاون بين محافظة البقاع والسفارة الأميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ البقاع استقبل السفيرة الأميركية وبحث معها تطوير التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.