محافظ البقاع استقبل السفيرة الأميركية وبحث معها تطوير التعاون

استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده، في مكتبه، في سرايا زحلة، السفيرة الأميركية ليزا جونسون، يرافقها وفد من السفارة الأميركية.

وخلال اللقاء، تم التداول بمواضيع عدة، لا سيما حول سبل تطوير التعاون بين محافظة البقاع والسفارة الأميركية.